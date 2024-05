A vádirat alapján S. P. és társa, egy ismert urológus orvos felesége 2022 júniusában ismerkedtek meg egymással, majd ezt követően szerelmi viszonyt folytattak. Mivel a nő úgy gondolta, hogy a férje nem egyezne bele a válásba, ezért szeretőjével elhatározták, hogy megölik a férfit. Több alkalommal is mérgezéssel próbálkoztak, ami nem vezetett eredményre, ezért úgy döntöttek, hogy 2023. március 12-én álmában megfojtják egy fólia segítségével a férfit. Ez azonban nem sikerült nekik, így emberölés bűntettének kísérlete írható a számlájukra, amihez még személyi szabadság megsértése is párosul.

A Szombathelyi Törvényszék dr. Rácz József bíró elnökletével tartotta meg az országszerte nagy érdeklődéssel kísért ügy előkészítő ülését, melyen bevezetésképpen az ügyész ismertette a vádiratot. Ebben pedig az szerepelt, hogy az ominózus nap éjszakáján a két vádlott álmában próbálta megölni a szerelmük útjában álló férfit: fóliát szorítottak az arcára, így akarták megfojtani. A sértett viszont felébredt és aktívan védekezett. A hangos veszekedésre pedig bejött a szobába az orvos és a nő közös gyermeke, akit ezt követően a vádlottak bezártak egy másik szobába, hogy ne tudjon segíteni az apjának. A sértett férj eközben viszont megígérte, hogy beleegyezik a válásba és még feljelentést sem tesz, ha befejezik a bántalmazását. Ezt S. P. és szeretője elfogadták, így a cselekmény véget ért. Az orvos így is több nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett: többek között orrcsontja, arccsontja is eltörött, de koponyaalapi, borda és csigolya sérüléseket is diagnosztizáltak nála.

A Vas Vármegyei Főügyészség végül mindkét vádlottnak 12-12 éves fegyházbüntetést ajánlott, ami alatt nem bocsáthatóak feltételes szabadlábra. Emellett 10-10 évre tiltották volna el őket a közügyektől, amennyiben lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról. Ezt az indítványt az elsőrendű vádlott S. P. nem fogadta el: ugyan a bántalmazást elismerte, de a váddal nem értett egyet. A másodrendű vádlott, az orvos felesége beismerte a személyi szabadság korlátozását, ám az emberölés kísérletét nem.

Ezért dr. Rácz József június 13-án 8.30 órára tűzte ki az első tárgyalást, amikor délelőtt a vádlottak meghallgatására kerül sor, majd délután a szakértők következnek. A tanúkat egy későbbi időpontban hallgatja majd meg a bíróság, mely úgy döntött, hogy sértettként szereplő férjet kíméleti, míg a gyermeket kíméleti és védelmi intézkedésben részesíti. Ez akár azt is jelentheti, hogy kommunikációs eszközök felhasználásával tehetnek tanúvallomás, vélhetőleg a nyilvánosság kizárásával.

