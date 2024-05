Mint megtudtuk, a jármű nem csak tűzoltásra, hanem műszaki mentésre is alkalmas. Megkérdeztük Balogh Esztert, milyen modern eszközökről beszélhetünk és ezt hogyan tudják használni a munkájuk során. - Felszerelték akkumulátoros eszközökkel, többek között feszítő-vágóval, ezt leginkább autóbaleseteknél használják, beszorult sérültek mentésére is alkalmazhatóak. Az orrfűrész a szélvédő kivágására alkalmas, ezen kívül mindenféle megvilágító eszköz, viharkárok felszámolására alkalmas láncfűrész, emellett a tűzoltáshoz nélkülözhetelen tömlő is fel van rá málházva. Van rajta egy ventilátor is, amit akkor használnak, ha egy épületben sűrű füst van és ki kell szellőztetni azt. Érintőképernyővel vezérelhető szivattyúja van, egy abszolút modern eszközről beszélhetünk – fejtette ki a szóvivő.

Ünnepélyes keretek között avatták fel az autót, ahol részt vettek a történelmi egyházak képviselői is: megáldották és felszentelték a tűzoltógépjárművet. Mint megtudtuk, ez egy hagyomány a tűzoltóságnál, minden új autót így vesznek jelképesen birtokba. Bár a jármű még decemberben érkezett, az azonnali használat nem lehetséges. A tűzoltóknak először típuskezelői vizsgát kell tenniük, és alaposan meg kell ismerniük az új tűzoltó gépjárművet. Csak a sikeres vizsga és a megfelelő gyakorlás után vethetik be éles helyzetekben – húzta alá Balogh Eszter.

A beszerzés Európai Uniós pályázat útján valósult meg, a „Tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása” elnevezésű projekt keretében. Országosan 37 új tűzoltóautót vásároltak, melyből ez a jármű került a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksághoz.

Balogh Eszter elmondása szerint a HEROS AquaMAN 4000-es tűzoltógépjármű a Szombathelyi tűzoltók elsődlegesen vonuló szere lesz, és a legtöbb káreseménynél bevetésre kerül. Az új technológia és felszerelés jelentős mértékben növeli a tűzoltók hatékonyságát és hozzájárul a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.