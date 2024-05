Frissítve:

A Neumann-iskola hivatalos közösségi oldalán az alábbi közleményt adták ki az üggyel kapcsolatban:

- Tisztelt Szülők! Iskolánkban bombariadó van. Minden gyermek elhagyta az épületet és mindenki jól van.

Az osztályfőnökök vezetésével most átmegyünk az Aréna Kiscsarnokába. Ma már biztosan nem lesz tanítás, ezért kérjük, hogy aki tud, jöjjön el a gyermekéért. Természetesen 17 óráig felügyeletet biztosítunk a Kiscsarnokban is. Az iskola épületébe senki nem mehet be, a gyerekek minden felszerelése ma ott marad. Megértésüket köszönjük! - olvasható a bejegyzésben.

Korábban írtuk:

Hétfőn már a második iskolában van bombariadó Szombathelyen, ezúttal a Neumann-iskolát kellett kiüríteni. Több száz diákot tereltek ki ebből az épületből is, ők jelenleg az iskolától nem messze, egy zöldterületen vannak biztonságban, innét valószínűleg az Aréna Savariába viszik át őket.