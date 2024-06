Ausztria több részén is komoly gondokat okoz a heves esőzés és a hirtelen lezúduló csapadék következtében megáradó vizek. Szombatról vasárnapra virradóan lakosságvédelmi riasztást adtak ki Oberwart városára is.

Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják el házaikat és lakásaikat, maradjanak a felsőbb emeleteken. A hatóságok nyomatékosan kérik, hogy senki ne tartózkodjon lakóházának alagsorában, pincéjében!

- olvasható a burgenland.orf.at által is megosztott figyelmeztetésben. A városhoz vezető utaknál is lezárásokkal találkozhatunk.

Forrás: VN/Wolf Ferenc

Az Oberwart kerületi tűzoltóparancsnokság tájékoztatása szerint nagyjából éjfél környékén kaptak riasztást, hogy több ember is lakóházának pincéjében rekedt az árvíz miatt, életveszélyben vannak. Az állambiztonsági központ tájékoztatása szerint éjjel egy órakor még nem volt róluk hír.

Nem pihennek a tűzoltók

Oberwart mellett lakosságvédelmi intézkedések elrendelésére került sor Rotenturm an der Pinka (Vasvörösvár), és Siget in der Wart (Őrsziget) területén is. Az Oberwart és Güssing körzetekben a tűzoltóságok szombat este óta folyamatosan dolgoznak, nagyjából 100 riasztáson vannak túl az éjszaka folyamán.

Forrás: burgenland.orf.at

A közösségi médiában több helyen is videókat tették közzé arról, ahogy Ausztria több pontján, főként Burgenlandban és Steiermarkban a hatalmas esőzések után hömpölyög a víz az utcákon. Az ár, autókat is elvitt, több utat le kellett zárni. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne hagyják el a lakóhelyüket.

Wiesfleck, Southern Burgenland in Austria this evening....🌊



📹 BabsiHoebpic.twitter.com/Tfx2V2tL0W — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2024