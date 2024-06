Az elkövetők a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot készpénzben, ingatlanban, illetve drága gépkocsikban halmozták fel. A pénzügyi nyomozók nagyszabású akciója során 52 helyszínen csaptak le egyszerre a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a Bevetési Igazgatóság járőrei, valamint a MERKUR bevetési egység. A győri nyomozók által irányított akcióban felszámoltak egy bűnszervezet által működtetett olyan számlagyárat, amely közel kétmilliárd forinttal károsította meg a magyar állami költségvetést. A szervezet egy számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett azért, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkenthessék a valós tevékenységük után felmerülő adófizetési kötelezettségüket. A többszintű számlázási láncolatban főként média- és filmipari szolgáltatásokról állítottak ki számlákat, illegális tevékenységüket a médiaipar árnyékában próbálták elrejteni.

A láncolat alsó szintjén lévő gazdasági társaságok, valós gazdasági tevékenységet nem folytattak, a működés alapvető feltételeivel nem rendelkeztek, létrehozásuk valódi célja az adóáthárítás látszatának megteremtése volt, a fizetendő általános forgalmi adó minimalizálása érdekében. A bűnözői csoport vezető tagjai rokoni, házastársi, illetve baráti szálakkal kapcsolódtak egymáshoz, a bűnözéshez használt céghálózat fenntartásában feladataikat, szerepeiket leosztották egymás között. Szinte filmbe illő volt, ahogy a gazdasági társaságok bankszámláiról felvett készpénzt, az egyik irányító budapesti motorosboltjában tartották, majd ott osztották el egymás között a tagok. A Wall Street farkasa minden bizonnyal elismerően biccentett volna, látva az elfogott vezér életmódját; hűtőjében kizárólag alkoholt tartott, a szervezetében pedig kokainés metamfetamin-származékot jelzett az elvégzett drogteszt.

A médiacégekhez papíron több munkavállaló is be volt jelentve, akik jellemzően a média- és filmipar területén dolgoztak (jelmeztervező, riporter, színész). A vagyonbiztosítási intézkedésekkel a költségvetést ért vagyoni hátrány teljes egészében megtérült. A pénzügyi nyomozók mintegy 50 ingatlant vettek zár alá, készpénzt, nagy értékű gépjárműveket, valutát és bankszámlapénzt foglaltak le mindösszesen 2,3 milliárd forint értékben. A bűnügyi akcióval párhuzamosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága is intézkedett a motorosboltban, ahol ideiglenes biztosítási intézkedésként készleteket foglaltak le 165 millió forint ös - szegben. A bűnbanda tagjai közül többeknél kábítószergyanús anyagot is találtak a hatósági intézkedéskor, ezért velük szemben a rendőrség büntetőeljárást indított. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás. A pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat.