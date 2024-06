Közleményt osztott meg portálunkkal az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint írják a fővárosban az előre jelzett tartományban zajlott a Duna tetőzése szombat délután. A német és osztrák vízgyűjtőkre érkezett újabb csapadék azonban tovább lassítja az apadást és tartósan magas vízállásokat okoz a Dunán, a Rábán pedig még a III. fokot is meghaladó, rekordközeli vízszint is kialakulhat. A védekezéshez újabb csaknem 50 vízügyes szakember segítségére lesz szükség az ország egész területéről. Ezekben a percekben indulnak a miskolci kollégák Körmendre. A budapesti, székesfehérvári és pécsi központú vízügyi igazgatóságoktól pedig holnap hajnalban érnek oda a szakemberek a Rábához.

Budapesten a szombat délutáni órákban az előre jelzett tartományban, 648 cm-en tetőzött a Duna, ma reggelre pedig már 7 cm apadt.

A folyó német és osztrák részvízgyűjtőit ugyanakkor tegnap hidegfront érte el, helyenként számottevő csapadékkal, ezen belül elsősorban a Rába vízgyűjtőjén hullott nagyon jelentős mennyiség. A legfrissebb előrejelzés szerint a következő napokban is marad az esős időjárás, területi átlagban jellemzően napi 10-25 mm valószínű a Duna és gyakorlatilag minden mellékfolyójának vízgyűjtőjén. Az igen csapadékos időjárás a Tisza és mellékfolyói vízgyűjtőin is jellemző lesz a következő napokban, helyenként 30 vagy akár 40 mm-t is meghaladó napi területi átlagértékekkel.

Az újabb csapadéktevékenység következtében egyes bajor és osztrák folyók már újra áradnak. Mindez a Duna hazai szakaszán jelenleg levonuló árhullám tetőzési szintjeit már nem, az apadás ütemét azonban jelentős mértékben befolyásolja, és várhatóan újra kisebb vízszintemelkedéseket okoz majd. Nagybajcsnál tartósan a II. fok, másutt az I. fok szintje körüli vagy feletti vízállásokra lehet számítani, illetve reális esély van arra, hogy Budapestnél a rakpart szintjét újból megközelíti-eléri a vízszint a jövő hét második felében A mai előrejelzés szerint a Dunán a Budapest alatti szakaszon az I. fokú árvízvédelmi szintet meghaladó/megközelítő tetőző vízállás mellett várható az árhullám levonulása - írják.