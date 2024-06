Nem túlzás azt állítani, hogy olyan volt az előző hét, mintha belecsöppentünk volna egy éppen a mozivásznon futó katasztrófafilmbe. Azt mondják, hogy az élet a legjobb rendező, bár talán ezúttal túllőtt a célon, mert ennyi katasztrófahelyzetnek még a fele is bőven sok lett volna. A teljesség igénye nélkül az elmúlt hét nap alatt árvíz söpört végig Vas vármegyében, ami folyamatos nehézséget okozott az itt élőknek, de ha ez nem lett volna elég, akkor mellette még tornádó is pusztított Nardán, majd szerdán, még a természeti katasztrófák szorítása mellett drámai baleset borzolta a kedélyeket, amikor osztálykirándulásra igyekvő iskolások busza borult az árokba. Az említett balesettel szinte egyidőben egy borzasztó tragédia is történt az M86-oson, amikor információink szerint egy idős hölgy Belednél rosszul, forgalommal szemben hajtott fel az autóútra és frontálisan ütközött egy kamionnal Répcelaknál. A vétkes sofőr életét már nem tudták megmenteni, autója a felismerhetetlenségig tört össze. Hétvégére azért némileg csillapodtak a kedélyek, még az árvíz is elvonult. Nehéz szavakat találni, mindenesetre jobb hetet, Vas vármegye!

Árvízi történések