Egy Toyota személyautó érkezett a szombathelyi Csaba út felől, ahonnét a sofőr balra akart kanyarodni a 86-os főút várost elkerülő szakaszára, de a sofőr nem vette észre, hogy neki jobbról, a védett útról egy BMW kanyarodik balra a Csaba útra. A Toyota a BMW oldalának ütközött. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt, a mentők megvizsgálták az érintetteket a helyszínen, de senkit nem kellett kórházba szállítani. A helyszínre a tűzoltók is kiérkeztek.

Fotó: Horváth Balázs

Szinte minden héten történik kisebb-nagyobb baleset Szombathely határában, a Csaba út és a 86-os főút várost elkerülő szakaszának kereszteződésében. A balesetek gyakorlatilag azonos típusúak, szinte mindig abból adódnak, hogy a Csaba útról balra nagyon nehéz kikanyarodni csúcsidőszakban a nagy forgalom miatt, illetve nagyon könnyű elnézni a döntött útpálya miatt, hogy az érkező járművek melyik sávban haladnak. A közelben lévő Rozsnyó utcában hasonló okok miatt megtiltották korábban a balra kanyarodást, ott azóta nem is történt súlyos baleset, illetve a torlódások is megszűntek. Sajnos a Csaba útnál lévő kereszteződésben eddig ez nem történt meg, pedig minimális kerülővel tudnának haladni a járművek a tiltás esetén is, a kereszteződés pedig biztonságossá válhatna.

Fotó: Horváth Balázs