Úgy tudjuk, hogy a tűz hét üzletet is érintett, viszont személyi sérülés szerencsére nem volt. Jelenleg is tartanak az utómunkálatok, a környéken forgalomkorlátozás van érvényben. Az áramszolgáltatás szünetel a környék egy részén. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az egyik épületből, ezt a lángok nem érintették.

A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.