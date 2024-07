A helyszínre érkezett az autót vezető fiatal férfi édesapja is, aki munkatársunkkal agresszíven viselkedett, és válogatott káromkodások közepette többek között perrel fenyegette munkatársunkat, amennyiben be merünk számolni az okozott balesetről.

Forrás: Horváth Balázs

Baleseti tudósításainkat eddig is a helyszínről készítettük, ahol mindig megpróbálunk beszélni az érintettekkel, legyen az okozó vagy vétlen. Mindezt azért tesszük, hogy a pontos részletek kiderüljenek, amiket leírva esetleg fel tudjuk hívni az olvasók figyelmét olyan dolgokra, amik később esetleg megelőzhetnek egy balesetet. Például sokszor segítettünk már tanáccsal mindkét félnek, vízzel vagy takaróval a várakozás idejére, roncsokat és alkatrészeket takarítottunk és segítettünk már sérült autót is járóképessé tenni, de helyeztünk már biztonságba kutyát is addig, amíg a tulajdonos a kórházban volt különféle vizsgálatokon. Szállítottunk kerékpárt, családtagot helyszínekről, vagy ha úgy adódott, akkor forgalmat is irányítottunk, míg a rendőrség a helyszínre érkezett.

Forrás: Horváth Balázs

Több ezer baleseti helyszínnel a hátunk mögött tudjuk azt is, hogy egy baleset után mindenki felfokozott lelki állapotban van, de a fent is említett agresszió nem teszi meg nem történtté a balesetet.