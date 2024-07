A helyszínre a szombathelyi tűzoltók érkeztek ki, akik hosszú idő alatt tudták kiszabadítani a férfit a teljesen összeroncsolódott, összelapult, a tetején lévő autó alól. A súlyosan sérült férfit átadták a mentőknek, akik kórházba szállították.

A rendőrségi bűnügyi helyszínelők is kiérkeztek, ugyanis szemtanúk elmondása alapján a sérült férfi zsebéből droggyanús anyag esett ki. A rendőrök azt is vizsgálják, hogy a férfi esetleg bódult állapotban vezethette-e az autót.

A baleset után az autót vezető férfi azt mondta, hogy az autóban más is utazott vele együtt, viszont a jármű üres volt, ezért több rendőr is elkezdte keresni a környéken az erdőben a feltételezett utast, akiről az is sejthető volt, hogy a balesetben megsérülhetett. Végül nem találtak senkit, a további információgyűjtés alapján pedig már valószínűsíthető volt, hogy valójában az autó vezetője egyedül utazott a járműben.

A mentés és a helyszínelés ideje alatt több órára előbb teljesen le kellett zárni az érintett útszakaszt, később félpályán megindulhatott a forgalom.