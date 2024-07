Két elszáradt fenyőfa veszélyeztette a gyalogos- és járműforgalmat Körmenden, az Alkotmány utcában, melyről tegnap délután érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel eltávolították az ágakat, majd kivágták a fatörzseket, és megszüntették a balesetveszélyes helyzetet.

Később a sárvári hivatásos tűzoltókhoz érkezett riasztás, ők egy tűzesethez vonultak az Ölbő-Alsószeleste vasútállomás mellé, ahol a száraz aljnövényzet kapott lángra a vasúti töltés oldalán. A lángok mintegy száz négyzetméternyi területet érintettek. A tűzoltók egy gyorsbeavatkozó sugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Száraz időben különösen fontos szem előtt tartani, hogy a növényzet hamar lángra kap, és egy eldobott cigarettacsikk, vagy egy kidobott üveg a nap sugarait összegyűjtve könnyen tűzhöz vezethet. Mi több, a hajtógázas flakonok akár fel is robbanhatnak! Fontos továbbá kiemelni azt is, hogy a köves-bazaltos területek, mint a vasúti töltések, még könnyebben felforrósodnak, még hamarabb kiszáradnak, és a környezetükben levő vegetációban is nagyobb eséllyel keletkezik tűz.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a prevenció jegyében arra kéri a lakosságot, hogy ne dobáljanak ki hulladékot a járművekből, és minden esetben gondosan, felelősségteljesen járjanak el a környezetünk megóvása érdekében - közölte a vas.katasztrofavedelem.hu.