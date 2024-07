Ahogy arról beszámoltunk, kútba zuhant egy kislány Kőszegen, mentőhelikopter szállította kórházba. A mentésben részt vettek a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltók is, akik most közösségi oldalukon újabb, eddig nem látott felvételeket is megosztottak a mentésről drámai perceiről.

Lapunknak Szuhogyi-Balogh Nikoletta szóvivő elmondta: a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egységei segédkeztek a kislány kimentésében, akit aztán mentőhelikopter szállított kórházba.