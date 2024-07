Az Új Szó szerkesztősége felvette a kapcsolatot a Polgárőrség Szlovákia – Občianska stráž Slovenskej republiky civil szervezettel, akik aktív szerepet vállaltak a Haladás egykori kézilabdázójának, Cynthia keresésében.

Életének 32. évében elhunyt Simsik Cynthia, a Haladás korábbi játékosa

Forrás: dvsckezilabda.hu/

Polgárőrségünket csütörtök délután értesítették a hölgy eltűnéséről. Első körben feltettük az oldalunkra, hogy eltűnt személyt keresünk. Rengeteg megosztást kapott, 250 000 embert ért el, de nem érkezett információ a hollétéről. Fizikailag is megkezdtük a keresést, ugyanis annyit tudtunk, hogy egy üzenetet küldött édesapjának, amiben az állt, hogy szeretne véget vetni az életének. Ebben az esetben a háztól (eltűnéstől) kb. egy kilométeres körzetben kezdtünk keresni. Az erdős részeket termodrónokkal is átvizsgáltuk. Szombaton az édesapa felvette velünk a kapcsolatot, hogy továbbra is segítsünk, akkor újra átvizsgáltuk a területet. Az élettársától kapott információk nem voltak valósak a véleményem szerint, nem foglalkoztunk vele, ezért teljes erőbedobással kerestük őt”

– részletezte Szedlák Krisztián a polgárőrségtől.

Arra a kérdésre, hogy tettlegesség áll-e a háttérben, úgy válaszolt: „Nem tudok erre konkrétan válaszolni. Az élettársa azt állította, hogy a hölgy nincs otthon. Az első kérdésünk mindig az, hogy átnézték-e a házat, vagy átnézhetjük-e a házat. Ebben az esetben nem engedték, az élettárs azt mondta, átfésülte az otthonát a pincétől a padlásig, de nem talált semmit. Valószínűleg félrevezetett, és egész végig a házban volt a holttest.”

„Megdöbbentő, hogy ez történt. Őszintén együttérzünk a családdal”

– monda a lapnak Soóky Marián, Nagymegyer polgármestere, aki még hozzátette, hogy egyelőre ők sem tudnak többet az esetről, mint amit a híradásokból hallottak. A családi háznál jelenleg is két rendőrautó áll, és rendőrségi szalaggal zárták körbe a területet.

Megírtuk, a felvidéki születésű Simsik Cynthia a szlovákiai Párkányban kezdett el kézilabdázni, de mivel csak felnőtt csapata volt a városnak, így fiatalként nagyon kevés játéklehetőséghez jutottam, ezért váltania kellett. Akkor adódott a lehetőség, hogy a tanulmányait a budapesti Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta, s így lehetett tagja a kézilabdacsapatnak, amely után szintet lépett, és a Bíró Imre, majd Varga József által irányított Debrecennel az NB I.-ben szerepelt.