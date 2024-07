A fentiekből remélhetőleg látható, hogy ahhoz, hogy idáig eljussunk, annyi gyanús és teljesen hiteltelen dolgon kell végigmenni, hogy akinek ez mind nem tűnik fel, hát… ott tényleg bajok vannak. Pedig nap mint nap jönnek ezek az átverések velünk szembe, és a legtöbb teljesen egy kaptafára készül, mégis rengetegen bedőlnek nekik. A saját ismerőseink között is volt olyan, aki ismét megosztotta a “kis házat”, pedig ő már többször is elveszítette a fiókját és pénz is tűnt már el hasonló okokból a számlájáról, de mégis újra felbukkant a neve a kommentelők között.

Ha tudnánk a pontos okot arra, hogy a fenti példában mondjuk ez a több tízezer ember miért dőlt be újra ennek az átverésnek, akkor - vagy így, vagy úgy -, de anyagi gondjaink biztosan nem lennének. Ami biztos, hogy ezek az átverések elsősorban arra alapoznak, hogy az emberek hajlamosak jobban megbízni azokban a tartalmakban, amiket ismerőseik ajánlottak nekik, így egy poszt miért is lehetne átverés, amit ismerősünk ajánlott nekik (eláruljuk: lehet átverés, sőt, az is lehet, hogy az ismerős fiókját már rég a csalók kezelik).

Gyakran hatnak az érzelmekre is: gondoljunk csak a nagymamára, aki embernagyságú tankot horgolt az unokájának a béke jegyében. Igen, van róla kép, de nem valós, ha gratulálunk neki, már jön is az üzenet arról, hogy hogyan húzhatnak le minket.

Azért is terjednek ezek a posztok nagyon gyorsan, mert a közösségi média algoritmusai elősegítik a virláis terjedést, tehát ahová sokan kommentelnek, sokan lájkolják vagy sokan osztják meg, azok előbbre kerülnek a feedben, így generálva még több áldozatot. Sajnos itt a csalók vannak előnyben, mire a posztokat le tudják szedni, addigra rengetegen bedőlnek, nem beszélve arról, hogy tíz újabb átverős poszt keletkezik.