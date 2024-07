A baleset után a járókelők mentőt hívtak, viszont a rendőrség kiérkezéséig már a rollert is elvitték a helyszínről a fiú lakóhelyére, pedig sérüléses baleset esetén azon túl, hogy mentőt és rendőrt kell hívni, tilos elmozdítani a járműveket a helyszínen, illetve szintén tilos megváltoztatni a helyszínt a feltétlenül szükségesnél jobban, ezért nagyon fontos, hogy még ha segíteni is akarunk ezzel, akkor is meg kell várni a rendőrök kiérkezését, és csak az engedély megadása után lehet elvinni bármit.