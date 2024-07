A vádirati tényállás szerint a 33 éves férfi barátnőjével és édesanyjával költözött tavaly januárban az édesanyja által bérelt győri panellakásba. A tizedik emeleti albérletbe időközben beköltözött az asszony unokája is a családjával, így a lakásban hatan éltek - írja a kisalfold.hu.

Letartóztatták tavaly a Győri Járásbíróságon azt a férfit, aki a vád szerint a kilökte barátnőjét a győri tízemeletes ablakán.

Fotó: Csapó Balázs

Kilógatta az ablakon

A vádlott és barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, sőt a férfinek új kapcsolata is lett, emiatt a felek sokszor veszekedtek. Tavaly március végén a vádlott és a sértett a reggeli órákban ismét összeveszett, dulakodtak, majd a férfi ki is jött a szobájukból. A nő sírni kezdett, és az ablakot is kinyitotta, amit az egyik otthon lévő családtag észrevett, és szólt a vádlottnak.

Az ekkor 32 éves férfi visszament a szobába, üvölteni kezdett barátnőjével, majd megragadta és kilógatta az ablakon. A nő küzdött, megpróbált visszamászni, de nem sikerült neki, és a tizedik emeltről lezuhant. Az esés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Krisztián az eset óta letartóztatásban van, büntetett előéletű. Nem ez volt az első találkozása a hatóságokkal. Fotó: Csapó Balázs

14 évet kaphat, ha együttműködik

A büntetett előéletű, letartóztatásban lévő férfi ellen az ügyészség emberölés miatt emelt vádat. Az ügyészség mértékes indítványa a vádlott beismerése és tárgyalásról lemondása esetére 14 év szabadságvesztés és 10 év közügyektől eltiltás.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Törvényszék fogja meghozni.

A férfi hozzátartozói is megjelentek tavaly a Győri Járásbíróságon, amikor elrendelték a letartóztatását. A bíróság előtt várták Krisztiánt és többször biztosították arról, hogy kitartanak mellette.

Légy erős! Kitartást!

- mondták.

A Kisalföld úgy tudja a férfi eddig nem tett beismerő vallomást egy évvel ezelőtt is azzal védekezett, hogy a 26 éves áldozat öngyilkosságot követett el. A férfi a letartóztatását követően vigyorral az arcán távozott a tárgyalóteremből. A fotósoknak egyszer oda is szólt, hogy

Jó lett?

Visszhangzott a környék

A tragédiát megelőzően a szomszédok és környéken élők veszekedés hangjait hallották kiszűrődni a lakásból. Sőt, az egyik fültanú arról számolt be az interneten, hogy még távolabb is lehetett hallani, ahogy a férfi üvöltözött a szerencsétlenül járt nővel.

Éppen a szomszéd házhoz mentem, amikor visszahangzott a környék, ahogy a férfi üvöltözött, aztán egy nagy puffanást hallottam, nem is gondoltam, hogy tragédiába torkollott. Szörnyű!”

- írta a fültanú, akit érthető módon megráztak a történtek. A fiatal nő 30 métert zuhant a halálba, szörnyű lehetett hallani a becsapódást.