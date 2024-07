Teljes terjedelmében égett egy húsz négyzetméteres, családi házzal egybeépített melléképület a Zala vármegyei Kispáliban, a József Attila utcában. A lángok a száz négyzetméteres főépület tetőszerkezetére, illetve az itt kialakított tetőtéri beépítésre is átterjedtek. Az esethez riasztott zalaegerszegi és körmendi hivatásos tűzoltók a közművek elzárását követően, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltási munkálatok során a tűzoltók két propánbutángáz-palackot távolítottak el az égő lakrészből, valamint kimentettek egy nyulat is. Az egységek a családi ház tetőszerkezetét megbontották, majd a még égő, izzó részeket is eloltották - írta a Katasztrófavédelem.