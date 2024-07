A balesetben a vétlen Toyota és a vétkes Ford vezetője is megsérült, a helyszínen sokan a segítségükre siettek, illetve a Közút munkatársai azonnal megállították és elterelték a forgalmat, mivel a roncsok teljesen elfoglalták az utat.

A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek, a két sérültet a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére teljesen le kellett zárni a 89-es főút érintett szakaszát.

Információink szerint a helyszínen a kameráknál történő munkálatok közben több veszélyes helyzetet is okoztak felelőtlen járművezetők. Volt olyan, aki a piros lámpánál álló kocsisort kerülte ki nagy sebességgel, majd hajtott be a szemből érkező autók közé. Olyan is volt, aki a Közút munkatársai mellett centikkel száguldott el nagy sebességgel, miközben 40km/h-s sebességkorlátozás van érvényben a munkálatok miatt ezen a szakaszon.