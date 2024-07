Pénteken délután egy pótkocsis Belarus traktor haladt Vasszécseny felől Csempeszkopács irányába a 87-es főúton, amikor a traktor vezetője balra egy mellékútra akart kanyarodni. Az elöl haladó pótkocsis szerelvény mögött egy másik traktor is haladt, amikor egy Hyundai személyautó előzte mindkét járművet. Az elöl haladó traktor a Hyundai elé kanyarodott, a személyautó pedig a traktor oldalának ütközött és az árokba borította a traktort. A balesetben a traktor vezetője az elsődleges információk szerint súlyosan megsérült, a Hyundaiban utazó két ember pedig könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Hyundaiban egy kutya is utazott, neki az ijedtségen kívül nem lett semmi baja. Az elektromos Hyundait a tűzoltók hőkamerával is átvizsgálták.