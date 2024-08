Balesethez, fakidőléshez és vízszivattyúzáshoz is vonultak a Vas vármegyei tűzoltók csütörtökön – erről tegnap adtak tájékoztatás honlapjukon. Megtudtuk, útpadkának hajtott, egy vasgolyót is kidöntött és azon felhasalt csütörtökön egy személyautó Csepregen, a Széchenyi téren. A szombathelyi hivatásos és a csepregi önkormányzati tűzoltók a mozgásképtelen gépjárművet a műszaki mentő tűzoltó-gépjármű darujával leemelték a vasgolyóról. Egy gencsapáti esetről is beszámoltak: fenyő borult villanyvezetékre a Berzsenyi utcában. A szombathelyi tűzoltók segítettek. Végül: felgyűlt a víz egy családi ház pincéjében Kőszegen, a Rákóczi utcában. A város önkormányzati tűzoltói szivattyúval eltávolították a csapadékot.