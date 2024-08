Az egyenruhások Sárváron intézkedtek egy sofőrrel szemben, akiknél pozitív értéket mutatott az alkoholszonda, ráadásul a vezetői engedélyét sem tartotta magánál. Vele szemben ittas járművezetés vétség miatt kezdeményeztek eljárást - írt róla a police.hu.

Őriszentpéteren pedig egy helyi autós közlekedett úgy, hogy a járművet már korábban kivonták a forgalomból. Ráadásul a férfi jogosítványát évekkel ezelőtt elvették, és az előírt utánképzést sem végezte el, ezért azt a mai napig nem is kapta vissza. Így őt előállították és engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették.

Magyarországon továbbra is a zéró tolerancia elve a mérvadó, vagyis a járművezetés megkezdése előtt a legcsekélyebb alkoholfogyasztás sem megengedett. Ennek oka, hogy a különböző közlekedésbiztonsági kísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy a kis mértékű szeszesital-fogyasztás is kedvezőtlenül befolyásolja az észlelési és a reakcióidőt, hátrányosan hat a vezetési képességre. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetlegesen az utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is. Mivel az ittasság a vezető baleseti okok között szerepel, ezért a vasi rendőrök továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak azok kiszűrésére, akik alkohol fogyasztását követően vesznek részt a forgalomban autójukkal, motorjukkal vagy éppen kerékpárjukkal. Kérik, hogy a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében tartsák be a szabályokat!