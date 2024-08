A balesethelyszínére érkezve hamar kiderült, hogy többen megsérültek, közülük páran be is szorultak a roncsokba. Ezért azonnali hatállyal megkezdték a biztonsági és mentési munkálatokat, emellett a sérülteket is kiszabadították a járművekből. Egy ember számára viszont már későn érkezett a segítség