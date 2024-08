Összeütközött három személyautó a Vép és Szombathely közötti úton, a 8443-as út 19-es és 20-as kilométere közötti szakaszon. A baleset következtében két gépjármű is az árokba borult. Az egyik kocsiba beszorult egy ember, őt a szombathelyi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiemelték. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével végzik. A társhatóságok is a balesetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A helyszíni munkálatok időtartamára a forgalmat elterelik - tájékoztatott közösségi oldalán a rendőrség.