A hívásfogadó központok (HIK) és a tevékenységirányítási központok (TIK) kiemelkedően teljesítő munkatársait minden évben díjazzák. A szakmai díjat az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság ügyeleti főosztálya alapította, annak vezetője és munkatársai szavazzák meg, hogy egy-egy esztendőben ki nyújtotta a legjobb teljesítményt a területén.

A legjobb teljesítmény ma már nemcsak serlegeket jelent, hanem anyagi elismeréssel is jár. Részint a kimagasló munkavégzés miatt lehet ezeket megkapni, de azért is, ha valakinek a példás munkája mellett még innovatív javaslatai is vannak, amelyek hatékonyabbá teszik az ügyeletei munkát. Ebben az esztendőben dr. Kuczik János Zoltán vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át az elismeréseket.

Az év tevékenységirányítási központ osztályvezetője 2023

Takács Éva alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság tevékenységirányítási központ vezetője:

„Ahhoz, hogy az ember ilyen elismerést kapjon, két dolog feltétlenül szükséges: lelkiismeretesen kell dolgozni és embernek kell lenni. Azaz nemcsak az adott eseményre kell kiemelten figyelni, de annak az érzéseire is, aki telefonál, és aki fogadja a hívást. Hiszen ez a munka épp annyira szól róluk, az ő lelki folyamataikról, mint egy-egy ügyről.”