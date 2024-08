Terrorfenyegetés miatt törölték az amerikai szupersztár mindhárom bécsi koncertjét. Taylor Swift csütörtökön, pénteken és szombaton is fellépett volna Bécsben, azonban a szervezők egy lehetséges terrortámadás veszélye miatt a koncerteket törölték - írja az ORF. A szervező Barracuda Music szerda este jelentette be közösségi oldalán a döntést, miután a kormány tisztviselői is megerősítették a hírt, hogy terrorfenyegetést kapott a koncerteknek helyet adó Ernst Happel Stadion.

„Nincs más választásunk, mint hogy mindenki biztonsága érdekében lemondjuk a három tervezett koncertet”

- állt a közleményben.

A lemondásra órákkal azután került sor, hogy letartóztattak két gyanúsítottat.

az osztrák szövetségi és tartományi rendőrség letartóztatott egy 19 éves férfit, aki állítólag hűséget fogadott az ISIS-nak.

A tisztviselők szerint mindkét férfi az interneten keresztül radikalizálódott, és állítólag konkrét és részletes tervekkel rendelkeztek arról, miként hajtsanak végre egy támadást. Több célpontjuk is volt, amelyek között szerepelt a pop sztár koncertje - írta a Mandiner.

„Keserű csalódás” – az osztrák kancellár is nyilatkozott

A Politico csütörtök hajnali cikke szerint a tervezett terrortámadás kapcsán időközben az osztrák kancellár is nyilatkozott. Mint Karl Nehammer fogalmazott: együttérez Taylor Swift keserűen csalódott rajongóival, ugyanakkor hozzátette:

a nyilvánvalóvá vált bécsi terrortámadás miatt a helyzet nagyon súlyossá vált.”

Mivel azonban „a fenyegetést korán felismerték, és elhárították, sikerült megelőzni a tragédiát” – tette hozzá.