Almafa ága esett pénteken reggel kommunikációs vezetékre Őriszentpéteren, a Templomszeren. A város önkéntes tűzoltói motoros láncfűrésszel a faágat a vezetékről eltávolították - tájékoztat hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Gázvezetéket rongált pénteken délután egy fűkaszálási munkálatokat végző munkagép Szombathelyen, a Síp utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugár fedezete mellett csőszorítóval a gázcsövet elszorították és helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit.

Ahogy arról lapunk is részletesen beszámolt, három személyautó ütközött össze pénteken délután Szombathely és Vép között. A karambolt követően két autó is az árokba csapódott, az egyik sofőrje és utasa is beszorultak az autóroncsba. A szombathelyi hivatásos és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói áramtalanították a járműveket, a beszorult sofőr és utasát feszítő-vágóval szabadították ki az autóroncsból. A tűzoltók továbbá segítséget nyújtottak a mentőknek az egyik sérült mentőhelikopterbe való elhelyezésében.

Ketten a helyszínen meghaltak a Vép és Szombathely között történt balesetben

Fotó: Horváth Balázs

Magas felépítményű szerelvény szakított pénteken délután telefonkábelt Celldömölkön, a Mátyás király utcában. A város önkormányzati tűzoltói létra segítségével a magasba feljutottak, a megrongált vezetéket eltávolították.

Két személyautó ütközött össze pénteken délután Szombathelyen, a Liliom utcában. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét autót és megszüntették a forgalmi akadályt.

Ásás közben rongált meg szombaton délelőtt egy gázvezetéket egy iváni lakos, a Széchenyi utcában. A répcelaki önkormányzati tűzoltók a családi házat áramtalanították, egy vízsugárral a helyszínt biztosították, a megrongált csövet akkumulátoros feszítő szerszámmal elszorították és a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. A beavatkozás idejére a káresemény ötven méteres körzetében lezárták a területet .

Árokba hajtott mindkét személyautó, miután összeütköztek szombaton délután Szombathely és Táplánszentkereszt között. A baleset következtében az egyik autó sofőrje beszorult az autóroncsba. A káresemény helyszínére elsőként egy hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó érkezett ki, aki áramtalanította az egyik járművet és a beszorult személlyel kommunikált a szombathelyi szerek kiérkezéséig. Az egységek feszítő-vágóval a beszorult sofőrt kiemelték és mentőautóba helyezték, valamint áramtalanították a karambolban érintett másik személyautót is.