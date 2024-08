Ahogy arról lapunk is beszámolt, Taylor Swift háromnapos bécsi koncertsorozatát le kellett mondani, mivel az osztrák hatóságok szerint terrortámadást terveztek a koncertek helyszínén, az Ernst Happel stadionban. Az ügyben megszólalt Ausztria kancellárja, Karl Nehammer is, aki kijelentette, hogy „tragédiát sikerült megelőzni” az intézkedésekkel, írta a Reuters.

Rendőrségünknek és az újonnan létrehozott DSN-nek a külföldi szolgálatokkal való intenzív együttműködésének köszönhetően a fenyegetést időben felismertük, felléptünk ellene és megakadályoztuk, hogy tragédia történjen

– írta az X közösségi oldalán Karl Nehammer, a DSN Ausztria Biztonsági és Hírszerzési Igazgatósága. A kancellár és az Osztrák Néppárt (ÖVP) vezetője az Iszlám Állam állandó fenyegetésére is kitért a bejegyzésében:

Olyan időket élünk, amikor erőszakos eszközökkel támadják nyugati életmódunkat. Az iszlamista terrorizmus számos nyugati országban fenyegeti a biztonságot és a szabadságot. Éppen ezért nem adjuk fel az olyan értékeinket, mint a szabadság és a demokrácia, hanem még hevesebben megvédjük azokat. Ezek az értékek társadalmunk alapját képezik, és ellenállóvá tesznek bennünket a szélsőségekkel és a terrorizmussal szemben. Fontos, hogy ébernek maradjunk, összefogjunk, és határozottan fellépjünk az iszlamizmus ellen.

Szerdán két személyt is őrizetbe vettek, akik merényleteket terveztek elkövetni a csütörtökön, illetve pénteken Bécsben megrendezendő koncerteken, nyilatkozta Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Az egyik osztrák állampolgárságú gyanúsítottnál vegyi anyagokat foglaltak le a hatóságok. Jelenleg is folyik a vizsgálat, hogy bomba előállítására alkalmas vegyszerről van-e szó. A rendőrség óvintézkedés gyanánt több házat és egy idősek otthonát is kiüríttetett robbanószertől tartva, több mint száz személyt kellett evakuálniuk, közölte az Euronews. A 19 éves ternitzi lakos, akinek az identitását még nem fedték fel, az interneten radikalizálódott, és néhány hete hűséget is fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek. Egy másik gyanúsítottat Bécsben fogtak el, a hatóságok úgy gondolják, hogy a két személy kapcsolatban állt egymással. A Kurier információi szerint a második vizsgált személy 17 éves.

Valamint a helyi média rendőrségi forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy három gyanúsított még mindig szökésben van.

Taylor Swift A korszakok nevezetű turnéja 2023 márciusában kezdődött, már több mint száz helyszínen tartott telt házas koncertet a turné keretén belül. A résztvevők száma átlagban hatvan-hetvenezet ember körül van. Ez az első alkalom a turnén, hogy terrorveszély miatt nem tudott fellépni az énekesnő.