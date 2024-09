A bíróság elsőfokon 16 év fegyházbűntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölési kísérlet miatt. K. István már most is büntetését tölti a börtönben hasonló cselekmény miatt - írja a kisalfold.hu.

Az ügyészség korábban 14 év fegyházbüntetést ajánlott, ha a vádirattal megegyezően beismeri tettét a 60 éves elkövető és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

K. István az edvei bántalmazást elismerte, de ittasságára hivatkozva azt mantrázta az eljárás során, hogy nem emlékszik mindenre, csak lökdösésre és egy ütésre.

- Már többször is elmondtam, hogy nem voltam rászorulva a doboz tojásra és tejre, macskaeledelre meg pláne nem, hiszen nincs is állatom - ismételgette az ítélethirdetést követően is K. István.

Védője szerint csak életveszélyt okozó testi sértést követett el a vádlott, így biztosan másodfokon folytatódik az ügy.

A teljes írás IDE kattintva érhető el >>