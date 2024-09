Dr. Jánky Judit leírta: a vádlott édesanyjával élt annak lakásában, amely egy zalaegerszegi társasház földszintjén található. A férfi 2022 tavasza óta nem dolgozott, nem is keresett munkát, édesanyja tartotta el, tőle kért minden felmerülő szükségletére pénzt. A nő saját jövedelméből nehezen tudta kielégíteni a fia igényeit, emiatt napi rendszerességgel konfliktus alakult ki közöttük. Amennyiben az anya nem a fia elvárásai szerint cselekedett, nem biztosította számára a napi cigarettát, vagy energiaitalt, a férfi veszekedett, ordítozott vele, szidalmazta, fenyegette, ököllel megütötte, megrúgta a sértettet, a haját meghúzta, de olyan is előfordult, hogy a sértettet nem hagyta aludni, csipkedte, lehúzta róla a takarót, illetve magát a nőt is lehúzta az ágyról. A bántalmazások következtében a sértettnek rendszeresen sérülései, jellemzően véraláfutásai keletkeztek - írta a zaol.hu.

2023. szeptember 15-én este – miután a férfi azzal fenyegette meg az édesanyját, hogy megöli, ha nem visz neki cigarettát – a nő rendőrt hívott, amelynek eredményeként 72 óra időtartamra a fia ideiglenes megelőző távoltartását rendelték el. 2023. október 25-én a férfi éjszaka riasztotta fel a nőt, mert nem talált otthon cigarettát és energiaitalt, ami miatt feldühödve az anyjára támadt, aki ismét kihívta a rendőröket. A rendőrök az intézkedés során mentőt hívtak a vádlotthoz, akik a pszichiátriára szállították, azonban onnan a nap folyamán hazaengedték. Hazaérve újra életveszélyesen fenyegette, illetve tettleg is bántalmazta és bezárta a lakásba az édesanyját, ezen erőszakos magatartásának csak a szomszédok értesítésére kiérkező rendőri intézkedés vetett véget. A zalaegerszegi járásbíróság 30 nap időtartamra a férfi megelőző távoltartását rendelte el. A vádlott ezt követően elköltözött a sértettől, ám kapcsolati erőszak bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette, valamint testi sértés vétsége miatt felelnie kell a bíróság előtt.