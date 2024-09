Ágh Péter országgyűlési képviselő csütörtökön este érkezett a Csönge és Kenyeri térségében tomboló erdőtűzhöz, ahol tájékozódott a kialakult helyzetről. Ágh Péter köszönetet mondott a rengeteg tűzoltóknak és önkéntesnek a megfeszített munkáért és hangsúlyozta az összefogás erejét, ami most is megmutatkozott a bajban. Ahogy nagyon sok környékbeli is ételt és italt hozott a munkálatokban résztvevőknek, Ágh Péter is több karton ásványvízzel érkezett, amit átadott a tűzoltóknak.