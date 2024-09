Ahogy korábban beszámoltunk róla, csütörtökön délelőtt baleset történt a 86-os főúton Szombathely és Balogunyom között. Egy Peugeot személyautó haladt Szombathely felől Körmend irányába, amikor a sofőr későn vette észre, hogy előtte megállnak az autók, emiatt egy másik Peugeot személyautó hátuljának ütközött, amit egy Volkswagennek lökött. A baleset helyszínére két mentőautó is érkezett, megvizsgálták az autókban utazókat, de mindenki karcolásokkal megúszta az ütközést, végül senkit nem szállítottak kórházba. A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki, Körmend és Szombathely irányában is több kilométeres a kocsisor. A műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek, az útra került csúszós anyagokat és a törmelékeket a Közút munkatársa takarította el.