Egy baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki a 86-os főúton Szombathely és Balogunyom között csütörtök délelőtt. A kocsisor Körmend és Szombathely irányában is több kilométerre torlódott fel. Információk szerint 3 autó ütközött össze, a balesetnek sérültje is van. A szombathelyi tűzoltók, a mentők és a rendőrök is a helyszínen vannak.

Aki teheti, válasszon más útvonalat!