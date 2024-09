Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hivatalos adatok alapján körülbelül 250 hektáros terület vált a lángok martalékává Csönge és Kenyeri között. Pénteken délelőtt még több vármegye tűzoltói oltották az izzó, parázsló részeket az erdő mélyén. A tűzoltók munkáját továbbra is erőgépek, lajtos kocsik is segítették, valamint a katasztrófavédelem drónja is hőkamerával vizsgálta a környéket.

Úgy tűnt, hogy a nehezén már túl vagyunk, aztán a péntek délutáni órákban a tűzesetnél dolgozó tűzoltó egységek közösségi oldalain megosztott felvételekből arra lehetett következtetni, hogy újra kigyulladt az erdő, amit hozzászólásokban sokan meg is erősítettek. Kenyeri község hivatalos oldalára pedig egy videót is feltöltöttek, ami egyértelműsíti, hogy péntek délután 2 órakor újra felcsaptak a lángok az erdőben, a gomolygó fekete füstöt pedig már messziről is látni lehet.

A Katasztrófavédelem péntek délután lapunkhoz eljuttatott közleményében azt írják: a munkálatok jelen pillanatban is folynak a helyszínen. 196 tűzoltó 46 gépjárművel dolgozik azon, hogy a lánggal égést megakadályozzák. A tűzoltók munkáját nehezíti a szél, valamint, hogy a vízutánpótlást csak távolsági szállítással tudják megoldani. A tűzoltó egységek mellett a nemzeti park és erdészet munkatársai is a tűzeset helyszínén vannak, mintegy negyvenen.

Folyamatosan frissülő cikkünk: