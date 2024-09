Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, hatalmas erdőtűz pusztított Vasban, több vármegye tűzoltói oltották a lángokat csütörtökön. A tűzoltók több alkalommal is drónokat vetettek be a helyszínen a tűz gócpontjainak feltérképezéséhez.

Forrás: Horváth Balázs

Este tíz óra előtt nem sokkal már közel 300 hektár terület égett le. Az oltási munkálatokhoz további egységek csatlakoztak, már Tatabányáról, Komáromból és Veszprémből is érkeztek hivatásos tűzoltók, önkéntesek pedig még Nagykanizsa környékéről is. Az oltásban közel 200-an vettek részt és számtalan segítő is kivette a részét a munkálatokból erőgépekkel, kéziszerszámokkal és lajtoskocsikal is.

Forrás: Facebook/Ágh Péter