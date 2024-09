Férjével veszett össze, majd ismeretlen helyre távozott szombathelyi otthonából egy 78 éves asszony szombaton. Az eltűnt asszonyt családja, unokái hajnalig keresték, sikertelenül. Az információk szerint szombaton a déli órákban ismeretlen helyre távozott a lakásból, miután összevesztek férjével, utána pedig nem adott életjelet magáról - számolt be az esetről a Ripost.

Az eltűnt asszony családja értesítette a rendőrséget is.

Forrás: Shutterstock

Mindenki az eltűnt asszonyt kereste

Tegnap dél körül mehetett el otthonról

– mondta el a Ripostnak az néni menye, Katalin vasárnap.

„Összekaptak az apósommal valószínűleg, amiatt távozott. Apósom lefeküdt pihenni, mire felkelt, a felesége nem volt otthon. Táskája, tárcája otthon van. Iratok közül, ami nincs a pénztárcájában, az a személyi és a lakcímkártya.”

Az eltűnt hölgy menye akkor azt mondta a Ripostnak:

Mindenki járjon nyitott szemmel, mert sajnos nem tudni, hogy az asszony milyen ruhát viselt, amikor távozott hazulról

Arról is beszélt, hogy a hölgy sovány testalkatú, és rövid ősz a haja, illetve nincs különös ismertetőjegye. „Szívműtétje volt, annak a hege látható a mellkasán. Szívére is szed gyógyszert és inzulinos cukorbeteg. Sajnos a gyógyszerek otthon vannak, nem vitte magával őket… 78 éves. Bejelentettük az eltűnését a rendőrségen, már ők is keresik. Mi este tízig jártuk a környéket, az unokái éjjel is keresték. A család nagyon aggódik, várjuk haza! Ha bárki látta őt, kérem értesítse a 112-es segélyhívót!”

- tudatta a portállal az aggódó rokon.

Mindezek után a Ripostot arról informálták, hogy tragédia történt, az asszonyt megtalálták, azonban már későn, mert elhunyt. A család kéri, már ne keressék őt.