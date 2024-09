Utoléréses baleset történt az M1-es autópálya 85-ös kilométerénél - írta a katasztrófavédelem.

Tájékoztatásuk szerint egy személykocsi hátulról rohant bele egy kamionba. Az autóban egy ember utazott. Ettől a helyszíntől nagyjából kétszáz méterre egy másik karambol is történt, ott két személykocsi hajtott egymásba. Az autókban összesen öten utaztak, hozzájuk is mentő, illetve mentőhelikopter is érkezett - tudósít a kisalfold.hu.

Az esetekhez nagyigmándi önkormányzati, komáromi és tatabányai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a Komárom-Esztergom megyei műveletirányítás.