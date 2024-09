A hivatalos adatok alapján körülbelül 250 hektáros terület vált a lángok martalékává Csönge és Kenyeri között. Jelenleg is folyik még az oltás, Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy még most is 4-es kiemelt fokozatban vannak jelen a tűzoltók, több vármegye tűzoltói oltják az izzó, parázsló részeket az erdő mélyén. A tűzoltók munkáját továbbra is erőgépek, lajtos kocsik is segítik, valamint a katasztrófavédelem drónja is hőkamerával vizsgálja a környéket. A helyismeretük miatt az Őrségi Nemzeti Park és a sárvári erdészet munkatársai is a helyszínen vannak.