Holtan találtak egy 28 éves nagykanizsai nőt hétfőn este Murakeresztúron, egy családi házban. Sokkolta a településen élőket a haláleset híre, a kollátszegi településrészben élő nőt és volt férjét csak az utcabeliek ismerték, de ők is csak látásból. A rendőrség emberölés miatt elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen - írtuk meg.

A ház elhagyatottan áll, körülötte szinte tapintható a fájdalom és a gyász.

A helyiek is érzik ezt, mint mondják: azóta is képtelenek feldolgozni falubelijük tettét. Nem hittük el, amikor meghallottuk. Hogy pont Attila tenne ilyet? Tudtuk, hogy tönkrement a házasságuk, de azt, hogy Attila ezt tegye, soha nem gondoltuk volna. Kiráz a hideg attól, hogy valahol köztünk jár most is - mondta egy murakeresztúri asszony, aki hozzáfűzte: ő úgy tudja, hogy Attila megfojtotta Évát - írja a Bors.

A páros még 2016-ban kötötte össze az életét, három közös gyermekük született, és egészen januárig együtt is éltek. Azonban a feleségénél 15 évvel idősebb Attila mindig is féltékeny volt fiatal, csinos nejére, ezért nem voltak ritkák az otthoni balhék. Állítólag a férfi többször célozgatott arra is, hogy öngyilkos lesz, megesett, hogy ilyenkor Éva hívott hozzá mentőt.

Részben ezt elégelhette meg az asszony, aki végül januárban elhagyta férjét, és új kapcsolatot kezdett. Információink szerint a férfi képtelen volt feldolgozni a szakítást: teljesen összetört, olyannyira, hogy úgy tudni: orvosi kezelésre volt szüksége.

Ismerősei viszont ezután állították: Attila összeszedte magát, a külső szemlélők szerint beletörődött abba, hogy a házassága tönkrement. Többen találkoztak is vele a gyilkosság előtti hetekben, és nekik úgy tűnt: a férfi jól van és hogy volt feleségével is megbékélt.