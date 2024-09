Ismert, a napok óta tartó esőzéseknek meglett a hatása, hatalmas árhullám érkezik hazánk felé. Szerencsére megnyugtató a helyzet a Rába vasi szakaszán, Ausztriában azonban nagyobb a baj, ott már több halálos áldozatot is követelt a szeszélyes időjárás és az áradások. Mint arról beszámoltunk, hétfőn az alsó-ausztriai rendőrség két halálesetről számolt be: egyikük Höbersdorfban (Korneuburgi járás), másikuk Untermarkersdorfban (St. Pölten körzet) rekedtek a víztömegek miatt – számolt be a noe.ORF.at.

Vasban némileg fellégezhettünk, Győr-Moson-Sopron vármegyében azonban nagy erőkkel védekeznek az érkező árhullámok ellen.

- A Magyar Honvédség felkészült, tesszük a dolgunkat a vízügyi szakemberek irányítása mellett. Jelenleg ezen a helyszínen százötven katona teljesít szolgálatot a gátakon – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hétfőn a Nagy István agrárminiszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatón, Mosonmagyaróvár határában a Lajtánál - olvasható a kisalfold.hu-n.

– Folyamatosan jön a csapadék, a bécsi medencében esett nagyon sok eső. Ami azt jelenti, hogy elsősorban a Lajtán és a Dunán fenyeget minket, hogy elérjük a 2013-as, illetve itt Mosonmagyaróvárnál az 1997-es és 2009-es árvizek szintjét. A honvédség kész van, itt van, számíthatnak ránk, vigyázunk Önökre – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

– Magasítják a gátakat homokzsákokkal, lezárták azokat a zsilipeket, amelyek a városba vinnék a vizet, így a Malom-ági Lajta vízszintje alacsony, pontosan azért, hogy megvédjük az értékeket. Így ha egy-másfél nap tetőzik a Lajta, és veszélybe kerülne a város biztonsága, megvannak a tervek arra, hogy szükségtározókat nyissunk és termőföldekre elvezessük azt a mennyiségű vizet, ami Mosonmagyaróvárt veszélyeztetné – hívta fel a figyelmet Nagy István.

Az országgyűlési képviselő arra is kitért, hogy sokan jelentkeznek önkéntes munkára, és javasolta, hogy aki segíteni szeretne, jelezze azt a polgármesteri hivatalban. A Lajtán egyébként Mosonmagyaróvárnál hétfőn hajnalban a legmagasabb, III. fokú árvízvédelmi készültséget rendelték el az állami védvonalakon. A vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse folytatja a védelmi előkészületek koordinálást, szoros egyeztetésben a társszervezetekkel.