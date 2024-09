Több kilométeres a torlódás a 86-os úton Szombathely közelében

Egy baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki a 86-os főúton Szombathely és Balogunyom között csütörtök délelőtt. A kocsisor Körmend és Szombathely irányában is több kilométerre torlódott fel. Információk szerint 3 autó ütközött össze, a balesetnek sérültje is van. A szombathelyi tűzoltók, a mentők és a rendőrök is a helyszínen vannak.

Aki teheti, válasszon más útvonalat!

Fotó: Horváth Balázs

Katasztrófavédelem közleménye:

Három személyautó ütközött össze a 86-os főút 73-as és 74-es kilométerszelvénye között, Balogunyom közelében. A balesethez a szombathelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztat hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.