Rengeteg önkéntes dolgozik a hivatásos tűzoltók mellett a Csönge közelében lángoló erdőtűznél. Az önkormányzatok is összefogtak, de egyénileg is sokan segítettek ásványvízzel, étellel, munkagépekkel és kéziszerszámokkal is.

Forrás: Horváth Balázs

Az oltási munkálatok várhatóan még több napig eltartanak, de jelenleg lakóház és emberek már nincsenek veszélyben.