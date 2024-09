14.30

Nagy erőkkel dolgoznak, mutatjuk a katasztrófavédelem közleményét:

- A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel oltják a lángokat Vönöck és Kenyeri között, Csönge térségében, ahol mintegy száz hektáron égett le száraz füves terület, ötven-hatvan hektáron pedig a hat méter magas fenyves is lángra kapott. A sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi, a soproni, a körmendi, az ajkai, a zalaegerszegi, a veszprémi hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a kenyeri, a nicki, a hosszúperesztegi, a celldömölki önkéntes tűzoltók és vízszállítók dolgoznak a lángok elfojtásán. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél tartózkodik, ahol csoportirányítással végzik a munkálatokat. A helyszínre várnak erőgépeket, valamint a környező településekről lajtos kocsik is elindultak - írják.

14.00

Óriási a tűz, feltámadt a szél is

A feltámadó szél miatt hatalmas kihívással néznek szembe a tűzoltók Csönge közelében, ahol a déli órákban gyulladt ki az erdő. A hatalmas füstöt Csönge felé viszi a szél. A Katasztrófavédelem mobil laborja folyamatos méréseket végez a térségben. Az oltáshoz további egységek csatlakoztak.