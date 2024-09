Frissítve:

15.07

Lakóházakat is veszélyeztet a tűz Csöngénél

A tűz az erős szélben nagyon gyorsan terjed, már a lakóházak közelébe is elért Csönge határában. A négy vármegye tűzoltóin kívül rengeteg önkéntes is részt vesz az oltási munkában. Lajtos kocsik hordják a vizet és tárcsás munkagépek is segítenek. Csönge határában a lakóházak közelében is lángolt az erdő. A tűzoltók mellett a helyiek is segítettek több fát kivágni és lajtos kocsikkal vizet hordani. Egy sertéstelepet is védenek a lángoktól, itt úgy tudjuk több ezer sertés van.

15.00

A tűzben több vad is elpusztult.

Fotó: Horváth Balázs

14.50

Egyelőre nem sikerült megfékezni az óriási területén tomboló tüzet Csönge közelében, a tűzoltók jelenleg egy sertéstelepet próbálnak megvédeni a lángoktól, illetve a lakóházak felé terjedést akadályozzák meg. Már 4 vármegye tűzoltói küzdenek a lángokkal, illetve erőgépeket, traktorokat és lajtoskocsikat is bevetnek, több területet körbeszántással védenek. Az erős szél nehezíti munkálatokat, a karokat még felbecsülni sem lehet.