Ahogy az Origo is beszámolt róla, az esőzések miatt kritikus a helyzet Közép-Európában. Arról is írtunk, hogy 100 éve nem tapasztat árvíz érheti el Alsó-Ausztriát és már halálos áldozatai is vannak az ausztriai áradásoknak.

Az árvíz miatt alsó-ausztriai St. Pölten és Tulln kerületeket is katasztrófa sújtotta területté nyilvánították vasárnap kora reggel.

Hatalmas károkat okoz az árvíz Ausztriában. Fotó: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP / Austria OUT

Ausztia számos településén a helyi polgári védelem riasztást adott ki. A katasztrófavédelmi szervek kibővített hatáskörrel és utasítási joggal lépnek fel. Több helyen az embereket ki kellett menekíteni otthonaikból. Az ÖBB (vasúttársaság) tájékoztatása szerint az Amstetten és St. Valentin közötti vasúti közlekedés éjszaka szünetelt - írja a Mandiner alapján az Origo.

További gátszakadásokra figyelmeztetnek az országban. Fotó: ROLAND SCHLAGER / APA / AFP / Austria OUT

Stephan Pernkopf, Alsó-Ausztria tartomány kormányfőhelyettese jelezte:

az esőzés ismét felerősödhet, és emiatt újabb gátszakadásokra lehet számítani. Hétfő délelőttől újra emelkedni fog a folyók vízszintje a térségben.

A közösségi oldalakon több árvízről készült videó is megjelent: