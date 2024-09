Alsó-Ausztria

A keleti országrészben jelenleg is tartó áradások és heves esőzések során az alsó-ausztriai rendőrség hétfőn két újabb halálos áldozatról számolt be. Egy 80 éves höbersdorfi (Korneuburg járás) és egy 70 éves untermarkersdorfi (St. Pölten járás) személyt ölt meg az otthonukba zúduló víztömeg. Vasárnap egy 75 éves tűzoltó vesztette éltét mentés közben Rust im Tullnerfeld (Tullni járás) - számolt be a volksgruppen.orf.at.

A helyzet továbbra is feszült, és lehetséges gátszakadásokra figyelmeztet a katasztrófavédelem. A közlekedésben továbbra is komoly fennakadásokat okoz az árvíz, 250 út nem járható. A déli autópálya (A2) Wiener Neudorf melletti szakasza a reggeli órák óta ismét járható Bécs irányába. A délkeleti autópályát (A3) Bécs felé Ebreichsdorf térségében az árvíz miatt lezárták.

Bécs

Az árvíz Bécsben is káoszt okozott vasárnap, de mára kissé enyhült a helyzet. A vízszint enyhén csökkent, de ismét emelkedhet. A válságstáb hétfő délután ülésezett. A bécsi tömegközlekedésben utazók számára továbbra is kevésbé nyugodt a helyzet. Az árvíz miatt továbbra is korlátozottan közlekedik a metró. Az U2, U3, U4 és U6 vonalak továbbra is érintettek. A menetrendszerű közlekedés várhatóan csak szerdán indul újra.

Burgenland

A Landesmedienservice szerint Burgenlandban továbbra is fennáll az árvízveszély a Lajta folyó mentén. A tűzoltóságok továbbra is folyamatos bevetésen vannak, különösen Észak-Burgenlandban sok a riasztás.

Vasúti közlekedés

A viharok miatt a keleti régióban számos fennakadás van a közlekedésben. A Raaberbahn és a Neusiedler Seebahn vasútvonalakra, valamint az ÖBB-re időjárásfüggő utazási figyelmeztetést adtak ki. A Verkehrsbetriebe Burgenland járatai üzemelnek.

GySEV-Raaberbahn

A Raaberbahn vonalán a vonatok csak a Deutschkreutz – Sopron – Wulkaprodersdorf – Neufeld an der Leitha szakaszon közlekednek. Neufeld an der Leitha és Ebenfurth között vasútpótló buszok szállítják az utasokat. Szünetel a vonatközlekedés a pottendorfi vonalon Ebenfurth és Bécs főpályaudvar között. Vasárnap este közölte a vasúttársaság, hogy jelenleg itt nem tudnak vonatpótló autóbuszokat indítani.