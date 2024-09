A Tartalékos Honvédek Napja alkalmából ünnepi állománygyűlést is tartottak, ahol Molnár Tamás alezredes, a zászlóalj parancsnoka mondott ünnepi beszédet, részleteket idézve Kossuth Lajos 1848. október 4-ei, szegedi toborzó beszédéből, melyhez a Tartalékos Honvédek Napjának dátuma kapcsolódik. Az állománygyűlésen elismeréseket is átadtak azon tartalékos katonáknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedően teljesítették feladataikat. Ezen kívül a vendégek megtekinthették a Vas vármegyei Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett egykori katonahősöknek emléket állító Vitéz Termet is.