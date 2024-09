Kedden késő délelőtt egy Ford személyautó haladt a 89-es úton Szombathely irányából, a jármű Torony felé balra, egy mellékútra akart kanyarodni. A sofőr figyelmetlen volt és a szemből szabályosan érkező Skoda elég kanyarodott. A két jármű összeütközött, a Skoda az út melletti töltésen felborult. A Skodában az autót vezető férfin kívül egy kisgyerek is utazott biztonsági gyerekülésben, mindketten használták a biztonsági övet. A balesetben ők is és a Ford vezetője is könnyebben sérültek.

Fotó: Horváth Balázs

A mentők mindenkit kórházba szállítottak. A mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek, az útra került törmeléket és folyadékokat a Közút munkatársa takarította el. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni.

Fotó: Horváth Balázs