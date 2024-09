A tűz az erős szélben nagyon gyorsan terjed, már a lakóházak közelébe is elért Csönge határában. A négy vármegye tűzoltóin kívül rengeteg önkéntes is részt vesz az oltási munkában. Lajtos kocsik hordják a vizet és tárcsás munkagépek is segítenek. Csönge határában a lakóházak közelében is lángolt az erdő. A tűzoltók mellett a helyiek is segítettek több fát kivágni és lajtos kocsikkal vizet hordani. Egy sertéstelepet is védenek a lángoktól, itt úgy tudjuk több ezer sertés van.