Továbbra is nagy területen pusztít a tűz Csönge közelében, már közel 300 hektár terület égett le. Az oltási munkálatokhoz további egységek csatlakoztak, már Tatabányáról, Komáromból és Veszprémből is érkeztek hivatásos tűzoltók, önkéntesek pedig még Nagykanizsa környékéről is. Az oltásban közel 200-an vesznek részt és számtalan segítő is kiveszi a részét a munkálatokból erőgépekkel, kéziszerszámokkal és lajtoskocsikal is.

A tűzoltók drónokat is bevetettek a gócpontok felderítéséhez.